23.9 مليار ريال أرباح الشركات المدرجة في الربع الثالث بتراجع 13.3 %

تراجعت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنسبة 13.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ نحو 23.86 مليار ريال، مقابل نحو 27.51 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قيمته 3.65 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، جاء التراجع بشكل رئيس نتيجة انخفاض أرباح قطاع المواد الأساسية بنسبة 58.5 في المائة خلال الربع الثالث من 2019، بتأثير من شركات البتروكيماويات وعلى رأسها "سابك" أكبر شركات القطاع، نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات خلال الفترة وكمية مبيعات بعض الشركات.

وبلغت أرباح شركات "سابك" 830 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 6.1 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018، منخفضة بقيمة 5.27 مليار ريال.

وأرجعت الشركة سبب تراجع صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة "سابك" في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة، إضافة إلى تسجيل 1.5 مليار ريال مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في شركة Clariant AG.

وخفف قطاع البنوك من حدة تراجع أرباح الشركات، إذ نمت أرباح القطاع بنحو 13.1 في المائة خلال الربع الثالث لتبلغ نحو 12.49 مليار ريال مقارنة بنحو 11.04 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، مشكلة نحو 52.4 في المائة من إجمالي أرباح الشركات المدرجة.

ونتائج الشركات لفترة الربع الثالث لا تتضمن أرباح الشركات التي لا تبدأ سنتها المالية في كانون الثاني (يناير) من العام الميلادي وعددها سبع شركات، كذلك شركات الصناديق العقارية المتداولة، إضافة إلى الشركات المنتقلة حديثا إلى السوق الرئيسة، إذ شملت الأرباح نحو 169 شركة مدرجة.

ومقارنة بالربع الثاني، فنمت أرباح الشركات المدرجة بنحو 22 في المائة، إذ كانت الأرباح حينها تبلغ 19.5 مليار ريال، وذلك بزيادة 4.35 مليار ريال.

وعن النتائج الفصلية لتسعة أشهر، تراجعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 20.8 في المائة خلال الفترة الحالية مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، لتبلغ نحو 64.85 مليار ريال، مقابل نحو 81.86 مليار ريال للفترة المماثلة من 2018، بانخفاض 17 مليار ريال.

وتُعد أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الجاري، أعلى أرباح مقارنة بالربعين الماضيين، حيث سجلت في الربع الثاني نحو 19.51 مليار ريال، فيما حققت الشركات المدرجة صافي ربح للربع الأول عند 21.15 مليار ريال.



القطاعات

أظهرت نتائج أرباح القطاعات المجمعة للربع الثالث ارتفاع 11 قطاعا، فيما تراجعت خمسة قطاعات وحققت أربعة قطاعات صافي ربح مقارنة بصافي خسارة للفترة المماثلة من العام الماضي.

وتصدر قطاع الإعلام والترفيه في معدلات النمو، حيث نما القطاع بنحو 85.8 في المائة ليحقق القطاع صافي أرباح 70 مليونا مقارنة بنحو 37 مليون ريال، علما بأن القطاع يتكون من شركتين، واحدة فقط أعلنت عن الربع الثالث وهي شركة الأبحاث والتسويق.

أما قطاع الطاقة الذي يشمل نحو أربع شركات فسجل نموا نسبته 60.3 في المائة محققا نحو 557 مليون ريال صافي ربح مقارنة بنحو 347 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما جاء ثالثا من حيث النمو قطاع تجزئة الأغذية الذي يتكون من خمس شركات، إلا أن شركة ثمار أعلنت عدم تمكنها من نشر نتائجها، ليبلغ صافي الربح نحو 77 مليون ريال مقارنة بنحو 55 مليون ريال.

وفيما يتعلق بالتراجعات في معدل النمو، فتصدرها قطاع إدارة وتطوير العقارات الذي حقق خلال الربع الثالث 25 مليون ريال مقارنة بنحو 548 مليون ريال للفترة المماثلة، إذ تأثر القطاع بأداء كل من شركة إعمار والبحر الأحمر وكذلك جبل عمر حيث حققت صافي خسارة بنحو 202 مليون و27.9 مليون و80.6 مليون ريال على التوالي.

فيما لم يشمل التحليل نتائج شركة المراكز التي تندرج تحت قطاع إدارة وتطوير العقارات كون نتائج عامها المالي لا تبدأ في كانون الثاني (يناير).

وثانيا حل قطاع الاستثمار والتمويل، بتراجع صافي ربح القطاع 74 في المائة، ليحقق أرباحا صافية 66 مليون ريال مقارنة بنحو 256 مليون ريال، في حين تأثر القطاع بنتائج شركة المملكة القابضة التي تراجعت بشكل واضح خلال الفترة.

فيما يأتي قطاع المواد الأساسية كثالث القطاعات المتراجعة بصافي ربح 2.47 مليار ريال للربع الثالث، مقارنة بنحو 5.95 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بنسبة تراجع 58.5 في المائة، إذ تأثر القطاع بنتائج شركات البتروكيماويات بشكل كبير.

فيما حققت أربعة قطاعات أرباحا صافية للربع الثالث مقارنة بخسائر للفترة المماثلة، أولها قطاع السلع الرأسمالية بصافي ربح 20 مليون ريال مقارنة بصافي خسارة بلغ 75 مليون ريال، ونحو 0.3 مليون ريال لقطاع السلع طويلة الأجل مقارنة بخسائر صافية بلغت ثلاثة ملايين ريال.

وكذلك حقق كل من قطاعي الخدمات الاستهلاكية والأدوية صافي ربح بلغ 183 مليونا و30 مليونا على التوالي، مقارنة بصافي خسارة بلغت 198 مليونا وثلاثة ملايين ريال على التوالي.

* وحدة التقارير الاقتصادية