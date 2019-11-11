10 شركات مدرجة تستحوذ على 72 % من أرباح السوق المحلية بـ 17.1 مليار ريال

سجلت أعلى عشر شركات ربحية مدرجة صافي أرباح خلال الربع الثالث بلغت 17.14 مليار ريال، تعادل 71.8 في المائة من إجمالي أرباح السوق.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى البيانات المالية للشركات المدرجة، تراجعت أرباح أكبر 10 شركات مدرجة خلال الربع الثالث 26.2 في المائة لتبلغ 17.14 مليار ريال مقارنة بنحو 23.2 مليار ريال.

وتصدر مصرف الراجحي أرباح شركات السوق، فيما حلت "سابك" في المركز العاشر في مفارقة نادرة الحدوث، حيث جرت العادة على أن تكون الصدارة لشركة سابك خلال الأعوام الماضية.

وبلغت أرباح مصرف الراجحي 2.83 مليار ريال تشكل 12 في المائة من أرباح السوق، ثم شركة الاتصالات السعودية التي حققت نحو 2.75 مليار ريال شكلت نحو 11.5 في المائة من السوق.

ثالثا حلت "الكهرباء السعودية" بأرباح صافية قيمتها 2.97 مليار ريال تمثل 11 في المائة من السوق، ثم البنك الأهلي بصافي أرباح للربع الثالث بنحو 2.55 مليار ريال تشكل نحو 10.7 في المائة من إجمالي السوق، ثم بنك الرياض بنحو 1.5 مليار ريال تعادل نحو 6.3 في المائة، ومجموعة سامبا المالية 1.2 مليار ريال تشكل 5.1 في المائة من السوق.

في المرتبة السابعة يأتي بنك ساب بأرباح قيمتها 1.06 مليار ريال تمثل 4.4 في المائة من السوق، ثم البنك السعودي الفرنسي بصافي ربح بلغ 880 مليون ريال يشكل 3.7 في المائة والبنك العربي بصافي أرباح 835 مليون ريال يشكل 3.5 في المائة.

وعاشرا جاءت شركة سابك بأرباح تقارب 830 مليون ريال تعادل 3.48 في المائة من إجمالي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة خلال الربع الثالث 2019، متراجعة 86.4 في المائة على أساس سنوي.

وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة "سابك" في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة، إضافة إلى تسجيل 1.5 مليار ريال مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في شركة Clariant AG.



* وحدة التقارير الاقتصادية