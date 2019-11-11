23.9 مليار ريال أرباح الشركات المدرجة في الربع الثالث.. تراجعت 13.3%

تراجعت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية بنسبة 13.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ نحو 23.86 مليار ريال، مقابل نحو 27.51 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض قيمته 3.65 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فإن التراجع جاء بشكل رئيس نتيجة تراجع أرباح قطاع المواد الاساسية بنسبة 58.5 في المائة خلال الربع الثالث من 2019 بتأثير من شركات البتروكيماويات وعلى رأسهم "سابك" أكبر القطاع، وذلك نتيجة تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات خلال الفترة، فضلا عن تراجع كمية المبيعات لبعض الشركات.

وتراجعت أرباح شركات "سابك" بنسبة 86 في المائة خلال الربع الثالث من 2019، لتبلغ 830 مليون ريال، مقابل 6.1 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2018، منخفضة بقيمة 5.27 مليار ريال..

وأرجعت الشركة سبب تراجع صافي الربح إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض حصة "سابك" في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة، بالإضافة إلى تسجيل 1.5 مليار ريال مخصص إنخفاض في قيمة الاستثمار في شركة Clariant AG..

وخفف قطاع البنوك من حد تراجع ارباح الشركات البتروكيماوية، حيث نمت ارباح البنوك بنحو 13.1 في المائة، خلال الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ نحو 12.49 مليار ريال مقارنة بنحو 11.04 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، حيث تشكل أرباح البنوك نحو 52.4 في المائة من إجمالي أرباح الشركات المدرجة.

يشار إلى أن نتائج الشركات لفترة الربع الثالث لا تتضمن أرباح الشركات التى لا تبدأ سنتها المالية في شهر كانون الثاني (يناير) من العام الميلادي، كذلك شركات الصناديق العقارية المتداولة، بالإضافة إلى الشركات المنتقلة حديثا إلى السوق الرئيسية، حيث شملت الارباح نحو 170 شركة مدرجة.

ومقارنة بالربع الثاني، فقت نمت أرباح الشركات المدرجة بنحو 22 في المائة، حيث كانت الارباح حينها تبلغ 19.5 مليار ريال، وذلك بزيادة بلغت 4.35 مليار ريال.

وعن النتائج الفصلية (9 أشهر)، تراجعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 20.8 في المائة خلال الفترة الحالية مقانة بالتسعة أشهر الاولى من العام الماضي، لتبلغ نحو 64.85 مليار ريال، مقابل نحو 81.86 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي 2018، بانخفاض قيمته 17 مليار ريال.

وتُعد أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الجاري، أعلى أرباح مقارنة بالربعين الماضيين، حيث كانت قد سجلت في الربع الثاني نحو 19.51 مليار ريال، فيما حققت الشركات المدرجة صافي ربح للربع الأول عند 21.15 مليار ريال.



وحدة التقارير الإقتصادية