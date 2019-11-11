تباطؤ نمو الائتمان في الصين وسط انخفاض مبيعات السندات

تباطأ معدل نمو الائتمان في الصين خلال شهر أكتوبر الماضي، على نحو تجاوز التوقعات، إلى أقل معدلات له منذ عام 2017، على الأقل، في ظل تراجع مبيعات السندات وعطلة عامة طويلة.

وذكرت وكالة "الألمانية" أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أعلن اليوم الاثنين أن إجمالي حجم التمويل بلغ 9ر618 مليار يوان (88 مليون دولار) الشهر الماضي، مقارنة بنحو 27ر2 تريليون يوان في سبتمبر، و4ر737 مليار يوان في أكتوبر من عام 2018، وكان متوسط تقدير الاقتصاديين تحقيق 950 مليار يوان.

وقدمت مؤسسات التمويل 3ر661 مليار يوان كقروض جديدة في أكتوبر الماضي، مقابل توقعات تحدثت عن 800 مليار يوان.

وعادة ما تتراجع قروض البنوك في الصين خلال شهر أكتوبر مقارنة سبتمبر، حيث تؤثر عطلة اليوم الوطني التي تستمر أسبوعا على أنشطة الأعمال. وزاد الاتجاه التراجعي نتيجة استكمال مبيعات الديون الحكومية ذات الأغراض الخاصة المطروحة في السوق المحلية.

ورغم التأثيرات الموسمية، من المرجح أن يؤدي الطرح الضعيف للائتمان إلى زيادة المخاوف بشأن الطلب، حيث يمر الاقتصاد الصيني بمزيد من الركود.

وقال الخبيران الاقتصاديان زهانج نينج ووانج تاو، من مؤسسة "يو.بي.إس- أيه.جي" للاستثمار والخدمات المالية 'إنهما يتوقعان "زيادة السياسات الداعمة في عام 2020، ولكن من المرجح أن يسفر ذلك عن مجرد انفراجه نقدية متواضعة".