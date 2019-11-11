أنت هنا

الطاقة- النفط

"أدنوك" تمدد مهلة طلبات التنقيب البحري لنهاية العام

الاقتصادية من الرياض

قال متحدث باسم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم إن الشركة قررت تمديد مهلة تقديم طلبات التنقيب عن النفط والغاز في البحر حتى نهاية ديسمبر لإعطاء الشركات المهتمة مزيدا من الوقت لبحث تشكيل تحالفات محتملة، وذلك وفقا لرويترز.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من الطاقة- النفط