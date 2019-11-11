"أدنوك" تمدد مهلة طلبات التنقيب البحري لنهاية العام

قال متحدث باسم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم إن الشركة قررت تمديد مهلة تقديم طلبات التنقيب عن النفط والغاز في البحر حتى نهاية ديسمبر لإعطاء الشركات المهتمة مزيدا من الوقت لبحث تشكيل تحالفات محتملة، وذلك وفقا لرويترز.
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الطاقة- النفط
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