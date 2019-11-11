مبيعات السيارات في الصين تهبط للشهر 16 على التوالي في أكتوبر

أفادت بيانات من أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين أن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت للشهر السادس عشر على التوالي في أكتوبر، مع انكماش مبيعات المركبات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة للشهر الرابع على التوالي.

وقال اتحاد مصنعي السيارات اليوم الاثنين إن إجمالي مبيعات أكبر سوق للسيارات في العالم انخفض أربعة بالمئة مقارنة مع نفس الشهر قبل عام.

يأتي ذلك بعد تراجعين نسبتهما 5.2 بالمئة في سبتمبر و6.9 بالمئة في أغسطس. وتراجعت مبيعات السيارات في 2018 بأكمله، وهو أول انكماش سنوي منذ التسعينيات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد إن مبيعات المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة نزلت 45.6 بالمئة في أكتوبر بعد انخفاضها 33 بالمئة في سبتمبر. وقفزت مبيعات المركبات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة نحو 62 بالمئة العام الماضي على الرغم من انكماش سوق السيارات بصفة عامة.

وتشمل المركبات العاملة بالطاقة الجديدة السيارات الهجين القابلة لإعادة الشحن والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات فقط والعاملة بخلايا الوقود الهيدروجيني.

وتحرص الصين على دعم المركبات العاملة بالطاقة الجديدة وتفرض على صانعي السيارات بيع نسب معينة منها. لكن خفض الدعم هذا العام على هذه الأنواع من المركبات في إطار خطة أوسع نطاقا يرفع تكلفة هذا النوع من السيارات ويقلل الطلب عليها.