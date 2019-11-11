مخاوف الاتفاق الأمريكي الصيني تهبط بأسعار النفط أكثر من 1 %

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1 في المائة اليوم وسط مخاوف بشأن فرص إبرام اتفاق تجارة بين أمريكا والصين بينما ضغطت بواعث القلق إزاء تخمة معروض على السوق. ونزل خام برنت 69 سنتا بما يعادل 1.1 في المائة إلى 61.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع 1.9 في المائة الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم السبت إن محادثات التجارة مع الصين تسير بشكل "جيد جدا" لكن أمريكا لن تبرم اتفاقا مع بكين إلا إذا كان مناسبا لأمريكا. وأدت الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ 16 شهرا لتباطؤ النمو العالمي ودفعت المحللين لخفض توقعات الطلب العالمي على الخام مما أثار المخاوف من تخمة معروض في 2020.

وأظهرت بيانات مطلع الأسبوع تراجع أسعار المنتجين في الصين بأكبر نسبة منذ ما يزيد على 3 أعوام في أكتوبر في ظل ضعف قطاع الصناعات التحويلية نتيجة للنزاع التجاري وتراجع الطلب بما يبرز أثر الحرب التجارية.