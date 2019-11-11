"أدنوك": عقود الشركة ستسمح بقيمة أعلى من إنتاج النفط

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الاثنين إنها ستكون شريكا مؤسسا في بورصة جديدة ستطلقها آي.سي.إي العام القادم لاستضافة خام أدنوك الرئيسي خام مربان.
وقال سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لأدنوك خلال منتدى في أبوظبي إن العقود الآجلة لخام مربان، التي سَتُدرج على البورصة الجديدة في أبوظبي، ستحل محل التسعير بأثر رجعي، مما سيسمح للشترين بالتحوط من المخاطر وتحقيق قيمة أعلى من إنتاج أدنوك من النفط الخام.
كانت آي.ٍسي.إي قالت في وقت سابق اليوم إن البورصة الجديدة تعمل مع دار المقاصة آسي.سي.إي كلير أوروبا لنيل الموافقات التنظيمية، وإنها تستهدف بدء النشاط خلال النصف الأول من 2020.
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