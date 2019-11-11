"البابطين" توزع 21.3 مليون أرباحا نقدية عن الـ 9 أشهر من 2019

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن التسعة أشهر من 2019 باجمالي 21.3 مليون ريال على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال ونسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%. وقالت الشركة إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 42,631,312 سهم كما ان تاريخ التوزيع سيتم تحديده لاحقا. وأن الأحقية للمساهمين المالكين للاسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الأربعاء الموافق 20/11/2019 والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسوف تتم عملية الصرف عن طريق البنك العربي الوطني بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية