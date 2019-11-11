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أخبار الشركات- محلية

"أميانتيت" : انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 1.4 % من رأس المال

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن إنخفاض خسائرها المتراكمة بمقدار 5 مليون ريال إلى 1.4% من رأس المال. وقالت الشركة أنها خفضت رأس المال لتخفيض الخسائر.

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