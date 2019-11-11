"تبوك الزراعية" توصي بخفض رأس مال الشركة بنسبة 46.2 % لإطفاء الخسائر المتراكمة

أوصى مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 46.2 % من 450.000.000 ريال إلى 241.767.000 ريال لإطفاء الخسائر المتراكمة. وقالت الشركة في بيان عبر "تداول" أن سبب التخفيض يعود لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 208.233.000 ريال وأن عدد الأسهم سيصبح 24.176.700 سهم بعد أن كان 45.000.000 سهم.

وأكدت الشركة أن طريقة تخفيض رأس المال ستكون بإلغاء 20,823,300 سهم من أسهم الشركة وتخفيض 0.46274 سهم لكل 1 سهم ولايوجد تأثير جوهري ناتج عن تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.