الكويت تخفض أسعار بيع النفط الخام لآسيا في ديسمبر

قال مصدران بقطاع النفط اليوم الاثنين إن الكويت خفضت أسعار البيع الرسمية لخام التصدير الرئيسي في ديسمبر إلى 1.65 دولار فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة، بانخفاض 35 سنتا للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.

وبحسب ما نقلت "رويترز"، أضاف المصدران أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز الكويتي لشهر ديسمبر إلى خمسة دولارات للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، بزيادة 1.50 دولار عن الشهر السابق.