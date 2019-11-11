تعاون أمريكي - سعودي لمزج تقنية الذكاء الاصطناعي في النظام الصحي

كشف لـ"الاقتصادية" الدكتور سام حنا، مدير برنامج إدارة الرعاية الصحية في الجامعة الأمريكية، عن تعاون قريب مع المستشفيات في المملكة في مزج تقنية الذكاء الاصطناعي في النظام الصحي، للعمل على الحد من تكاليف علاج الأمراض عند الإصابة بها.
وبين أن الذكاء الاصطناعي يعمل على مراقبة وتوقع الأمراض لدى الأفراد لمحاولة منعها قبل الإصابة بها، موضحا أنه يقوم بزيارته الأولى للسعودية، ويشعر بالإعجاب لطاقة النجاح والعمل والرغبة في التطوير المستمر للقطاع الصحي، التي لمسها خلال زيارته عددا من المستشفيات وكليات الطب.
وأشار إلى أهمية إسهام القطاع الصحي في الناتج الاقتصادي المحلي للدول، مشيرا إلى أن إسهام القطاع الصحي في الناتج الإجمالي للولايات المتحدة بـ18 في المائة، مضيفا "مواطنون أصحاء يعني مواطنين منتجين". وبين أنه طلب منه خلال الزيارة تقديم عديد من الاستشارات في أفضل السبل لاستخدام التكنولوجيا في القطاع الصحي، وسيكون له زيارات قادمة للعمل على تنفيذ تلك الاستشارات على أرض الواقع. وعد "الداتا" ثروة القطاع الصحي المقبلة، ومفيدة له، فمن خلال متابعة خطوات الأفراد وغذائهم ونومهم، يتجمع معلومات تفيد في منع المرض أو الوقاية منه قبل الإصابة به. وأكد الدكتور حنا أن استخدام التقنية في البداية يكون مرتفعا، لكن هذه التكلفة تنخفض مع مرور الوقت، بجانب الإيجابيات التي تصب في تلك التقنية من ناحية الوقاية، وتكون أفضل من تحمل تكلفة المرض.
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