24 إعلاميا وإعلامية ينهون برنامجا تدريبيا في مفاهيم الصناعة المصرفية

نظمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية وبالتعاون مع الأكاديمية المالية، برنامجا تدريبيا للإعلاميين والعاملين والعاملات في حقل الصحافة والإعلام في الرياض تحت عنوان، "مفهوم الصناعة المصرفية ودورها في التنمية الاقتصادية"، وذلك بمشاركة خبراء ومتخصصين في القطاعات المالية والاقتصادية والمصرفية. ويأتي هذا البرنامج في نسخته الـ22 ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي أطلقتها البنوك السعودية منذ عام 2010، وشارك فيه 24 متدربا ومتدربة، ليصل إجمالي عدد منسوبيه منذ انطلاقته إلى 424 متدربا ومتدربة، ضمن جهودها التوعوية والتثقيفية الموجهة لرفع الثقافة المصرفية والمالية للصحافيين والإعلاميين من كلا الجنسين، العاملين في مختلف المؤسسات الصحافية والإعلامية، لغرض تعزيز ثقافتهم المصرفية، وإثراء مخزونهم المعرفي على النحو الذي يمكنهم من رفع جودة أدائهم المهني عند معالجتهم الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالقطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية عموما. واستعرض البرنامج التدريبي على مدار أربعة أيام عددا من المحاور الرئيسة والموضوعات النقاشية التي استعرضت، عبر الخبراء المشاركين، وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئات والمؤسسات غير البنكية، كمؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومؤسسات التصنيف الائتماني، إلى جانب تناولها البيئة المالية والاستثمارية في المملكة من مؤسسات وأدوات. كما قدم البرنامج عرضا للتحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات، والمنتجات المصرفية للشركات والأفراد، وشرحا لمضامين وبنود ومؤشرات القوائم المالية للمصارف، في الوقت الذي خصص فيه اليوم الثالث من البرنامج للتعريف بتطورات التقنيات البنكية، وضريبة القيمة المضافة وأثرها في التعاملات البنكية، والمعايير المحاسبية للبنوك والمؤسسات المالية الدولية.