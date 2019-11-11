مصرف الإنماء يحصل على جوائز الإبداع المصرفي لعام 2019

توج مصرف الإنماء بجائزة أفضل تجزئة مصرفية إسلامية مبتكرة وجائزة أفضل فرع رقمي لعام 2019 خلال حفل جوائز الخدمات المصرفية الإسلامية الخامسة IRBA.

بهذه المناسبة، عبر إبراهيم بن سليمان السياري، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية عن تقديره لاختيار مصرف الإنماء لنيل جائزة أفضل تجزئة مصرفية إسلامية مبتكرة وجائزة أفضل فرع رقمي لعام 2019، مؤكدا المعايير المتفوقة التي يملكها مصرف الإنماء وجودة الخدمات، التي يقدمها لشركاء الإنماء، الأمر الذي مكنه من الحصول على هذه الجائزة، وأضاف، يتميز مصرف الإنماء بشمول خدماته المصرفية وريادته في تقديم نموذج مميز من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، إضافة إلى سجله الحافل بالإنجازات في قطاع المصارف في المملكة، وأضاف، التميز في الخدمة يعد ركيزة أساسية للعمل في مصرف الإنماء، وما هذه الجوائز إلا دلالة على المكانة المتميزة للمصرف وسعيه إلى تلبية اهتمامات شركائه وتطلعاتهم.

يذكر أن مصرف الإنماء حصد عديدا من جوائز التميز والابتكار في الصناعة المصرفية، حيث حصل أخيرا على جائزة "الريادة في المصرفية الإسلامية لعام 2019" من قبل جوائز التمويل الإسلامي الدولي Global Islamic Finance Awards GIFA، كذلك حصوله على جائزة "المصرف الأفضل في خدمات مصرفية الشركات لعام 2019" من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كذلك جائزة "أفضل خدمة رقمية مصرفية للعملاء" على مستوى الوطن العربي ضمن جوائز مسابقة التميز للمصارف العربية التي أطلقها اتحاد المصارف العربية والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، كذلك تتويجه في ملتقى Finnovex المتخصص في تميز الخدمات المالية والابتكار بجائزة "التميز في المصرفية الإسلامية" لريادته في تقديم الخدمات المصرفية وفق الأحكام والضوابط الشرعية.