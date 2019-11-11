مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تنظم امتحان الزمالة الإيرلندية في الطب الباطني

في نقلة نوعية في مجال التعليم والتدريب الطبي المستمر نجحت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بالإعداد والتنظيم لامتحان الزمالة الإيرلندية للأطباء MRCPI في الطب الباطني ولأول مرة في القطاع الطبي الخاص، حيث تم ذلك في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الريان. وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن قامت إدارة الشؤون الأكاديمية في "المجموعة" أخيرا بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الكلية الملكية الإيرلندية للأطباء، يتم بموجبها قيام مستشفيات "المجموعة"، بتنظيم امتحانات الجزء الثاني والنهائي لزمالة الكلية الملكية الإيرلندية. حيث تهدف من وراء ذلك إلى تطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم وإيجاد فرص عالية للكادر الطبي في مجال التعليم والتدريب، وتماشيا مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030. وقال الدكتور عوض العمري نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية، إن سياسة المجموعة منذ تأسيسها تعد التعليم الطبي جزءا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، إذ قامت المجموعة خلال الأعوام الماضية بتنظيم مؤتمرات وندوات علمية عالمية ومحلية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.

وأضاف الدكتور العمري أن إدارة الشؤون الأكاديمية في المجموعة أضحت تمتلك خبرات متراكمة في مجال التدريب والتأهيل، وحققت نجاحات متتالية بفضل الله. حيث وقعت عديد من اتفاقيات التعاون مع كبريات الجامعات والمؤسسات العالمية من أجل إيجاد جو تعليمي مميز وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليا.

من جانبه قال الدكتور مقبل الحديثي المدير الطبي لمستشفى الريان، إنه قد تم تكليف استشاري الطب الباطني في المستشفى الدكتور صلاح الشفيع لرئاسة لجنة التنظيم والإعداد لهذا الامتحان، وتم الإعلان عنه من أجل استقبال المتقدمين والبدء في تلقي طلبات الأطباء. وقد وصل عدد المتقدمين لهذا الاختبار لأكثر من 40 طبيبا وطبيبة من جنسيات مختلفة من داخل المملكة وخارجها، كما بلغ عدد الممتحنين عشرة استشاريين معتمدين من الكلية الملكية للأطباء من عدة كبريات المستشفيات.

واختتم الدكتور مقبل الحديثي حديثه بالإعلان عن استمرار المجموعة في الإعداد والتنظيم لامتحانات الزمالة الإيرلندية عديد من التخصصات الأخرى، كما عبر عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المتقدمين.