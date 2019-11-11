14 دوليا يلغون معسكر الأهلي

ألغى السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي لكرة القدم فكرة المعسكر الإعدادي في فترة التوقف الحالية نتيجة غياب 14 لاعبا لانضمامهم إلى قائمة منتخباتهم الوطنية، حيث قرر الاكتفاء بالتدريبات فقط.

وشرح جروس للاعبين البرنامج التدريبي الذي سينفذه في فترة التوقف أثناء اجتماعه بهم قبيل بدء الحصة التدريبية البارحة، ويرتكز على الجانبين البدني والتكتيكي، وقال موجها حديثه لهم: "علينا ترتيب أوراقنا من جديد والاستفادة بشكل كبير من فترة التوقف بدنيا وفنيا ما زلنا في المنافسة ولم نفقدها لذا علينا العمل بشكل قوي". وأضاف: "نحتاج إلى بذل مزيد من الجهد والتركيز لتحقيق أهدافنا في نهاية الموسم، لم نفقد شيئا ولا نريد أن نفقد أي شيء". يذكر أن الفريق سيفتقد خدمات كل من محمد العويس، ومحمد الخبراني اللذين يشاركان حاليا مع الأخضر استعدادا لملاقاة أوزبكستان ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بجانب السوري عمر السومة، الجزائري يوسف البلايلي، البوسني ألفيس ساريتش، ومواطنه آرفين زوكانوفيتش، ولاعب الجبل الأخضر جانيني تافاريس وجميعهم يشاركون مع منتخبات بلادهم. إضافة إلى محمد الربيعي، عبدالباسط هندي، عبدالله حسون، يوسف الحربي، علي الأسمري، محمد المجحد، وعبدالرحمن غريب الذين انضموا إلى المعسكر الإعدادي للأخضر الأولمبي الذي سيشارك في الدورة الدولية في الإمارات استعدادا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عاما 2020 في تايلاند المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو من العام نفسه. ميدانيا، قسم جروس اللاعبين إلى مجموعتين أجرى فيما بينهما تدريبات لياقية وتكتيكية لمدة 60 دقيقة، قبل أن يجري مناورة ميدانية.

وفي شأن آخر، تقرر أن يخوض الأهلي لقاء وديا أمام الفيحاء الجمعة المقبل.