أعلنت شركة أرامكو السعودية تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5 في المائة (مليار سهم) كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال، بدون قيمة اسمية.

وذكرت الشركة في نشرة الإصدار، الصادرة في وقت متأخر البارحة، أن فترة اكتتاب الأفراد والمؤسسات معا ستبدأ اعتبارا من 17 نوفمبر الجاري، وتنتهي في 28 من الشهر ذاته للأفراد، فيما تبدأ للمؤسسات المكتتبة 17 نوفمبر وتنتهي 4 ديسمبر المقبل.

وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائي للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 ديسمبر المقبل.

وسوف يتم رد فائض الاكتتاب -إن وجد- في موعد أقصاه 12 ديسمبر 2019. وسيتم تحديد عدد الأسهم المطروحة وسعر الاكتتاب النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر، ويمكن الاطلاع على كامل نشرة الإصدار الخاصة بشركة أرامكو عبر الرابط التالي :

النشرة الكاملة للطرح العام الأولي لشركة أرامكو