"نمو" تقفز 13 % بتداولات قيمتها 135 مليون ريال

واصلت السوق الموازية "نمو" تحقيق مكاسب قوية والارتفاع للجلسة التاسعة لتغلق عند 5947 نقطة بمكاسب 685 نقطة بنحو 13 في المائة كثاني أفضل أداء على الإطلاق، وارتفعت قيمة التداول 80 في المائة إلى 135 مليون ريال كثالث أعلى تداولات للسوق منذ انطلاقتها، وزادت الأسهم المتداولة 34 في المائة إلى 3.9 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 17 في المائة إلى 4047 ألف صفقة. وارتفعت جميع الأسهم وتصدرها "العمران" بالنسبة القصوى ليغلق عند 38.75 ريال، يليه "ريدان" بالنسبة القصوى ليغلق عند 25.90 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" 19 في المائة ليغلق عند 80 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 58 مليون ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 31 مليون ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 26 مليون ريال.

