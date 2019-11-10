قطاع البنوك يقود الأسهم السعودية للارتفاع 76 نقطة بسيولة 2.6 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 7874 نقطة رابحة 76 نقطة بنحو 0.98 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" عشر نقاط 0.97 في المائة، ليغلق عند 1123 نقطة. وقاد الارتفاع القطاع المصرفي بصدارة "الراجحي" كأعلى المؤثرين في مكاسب المؤشر. ويأتي تحسن أداء قطاع البنوك بعدما أظهرت تفوقها على السوق في تحقيق نمو الأرباح خلال الربع الثالث بنحو 13 في المائة وخلال الأشهر التسعة الأولى 6 في المائة في مقابل تراجع أرباح السوق بأكثر من 20 في المائة حتى الآن، وتعد جلسة اليوم الأخيرة في الإفصاح عن النتائج المالية. وسيستمر قطاع البنوك في الارتفاع مما يدعم التحرك الإيجابي للسوق، وسيواجه المؤشر مقاومة عند 7925 نقطة تجاوزها سيعزز السوق من فرص استمرار ارتفاعه حتى مستويات قريبة من 8300 نقطة، بينما الدعم عند 7780 نقطة.







الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7798 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7904 نقاط رابحا 1.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7874 نقطة رابحا 76 نقطة بنحو 0.97 في المائة، وتراجعت السيولة 6 في المائة بنحو 162 مليون ريال لتصل إلى 2.6 مليار ريال، بمعدل 27 ألف ريال للصفقة. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو عشرة ملايين سهم لتصل إلى 107 ملايين سهم متداول، بمعدل تدوير 0.19 في المائة. أما الصفقات فتراجعت 9 في المائة بنحو 9.5 ألف صفقة لتصل إلى 97 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "المصارف" 1.79 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" 0.95 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 0.90 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "المرافق العامة" 0.75 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" 0.75 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" 0.56 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" 39 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 22 في المائة بقيمة 564 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" 5 في المائة بقيمة 142 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "ثوب الأصيل" بالنسبة القصوى ليغلق عند 46.20 ريال، يليه "الكثيري" بالنسبة القصوى ليغلق عند 121.80 ريال، وحل ثالثا "الخليجية العامة" 8.8 في المائة ليغلق عند 11.88 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "وقت اللياقة" 5.2 في المائة ليغلق عند 73 ريالا، يليه "الأهلية" 4.1 في المائة، ليغلق عند 11.60 ريال، وحل ثالثا "لازوردي" 4 في المائة ليغلق عند 14.78 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 398 مليون ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 302 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 184 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية

