موراتا يواصل تسجيل الأهداف ويصعد بأتليتيكو مدريد للمركز الثالث

هز ألفارو موراتا مهاجم أتليتيكو مدريد الشباك للمباراة السادسة على التوالي ليساعد فريقه في الفوز 3-1 على ضيفه المتعثر إسبانيول ويصعد بأتليتيكو للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل إسبانيول، الذي انتصر مرتين فقط في الدوري هذا الموسم، هدفه في البداية عكس سير المباراة في الدقيقة 38 عندما أرسل لاعب الوسط سيرجي داردر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء إلى شباك أصحاب الأرض.

وأدرك أتليتيكو التعادل قبل نهاية الشوط الأول عندما حول أنخيل كوريا تمريرة موراتا العرضية بضربة رأس إلى الشباك وذلك بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من عدم وجود تسلل.

وتدخلت تقنية الحكم المساعد مرة اخرى لإلغاء ركلة جزاء لأتليتيكو في بداية الشوط الثاني لكن بعدها وضع موراتا فريقه في المقدمة في الدقيقة 58 عندما ركض سريعا ليتسلم تمريرة فيتولو ويحولها إلى مرمى دييجو لوبيز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف كوكي الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سيطر على تمريرة عرضية من دييجو كوستا وسدد أرضية زاحفة في الشباك ليحسم فوزا كان فريقه بحاجة ماسة له عقب خمسة تعادلات في اخر ست مباريات للفريق بالدوري وخسارة أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.

وارتقى أتليتيكو للمركز الثالث متقدما على ريال سوسيداد برصيد 24 نقطة من 13 مباراة متأخرا بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر ووصيفه ريال مدريد لكن كل منهما خاض مباراة أقل.