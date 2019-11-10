تتطلع شركة تينسنت هولدنجز الصينية للتكنولوجيا إلى تعزيز شراكتها مع شركة نينتندو اليابانية لألعاب الفيديو من أجل إنتاج ألعاب فيديو للسوق الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد.
ونقلت الوكالة عن موقع داو جونز الالكتروني أن الشركة الصينية تتطلع إلى التوسع خارج بلدها الأصلي حيث تهيمن على السوق هناك بنطاق من ألعاب الفيديو التي يتم تشغيلها على الهواتف الذكية مع خطط تشمل التعاون بشكل أكبر مع نينتندو اليابانية.
وقال مسؤولون إن تينسنت تأمل في إنتاج المزيد من الألعاب التي تحمل شخصيات نينتندو و"معرفة تقنية صناعة ألعاب المنصات من مهندسي نينتندو".
وكانت أسهم نينتندو وتينسنت قد قفزت في أبريل بعدما قالت السلطات الصينية إنها أعطت لشركة تينسنت موافقة لتوزيع نسخة تجريبية للعبة "سوبر ماريو بروس يو ديلوكس" في الصين.
وكانت بلومبرج قد ذكرت أيضا في السابق أن تينسنت وبوكمان قد اتفقتا على العمل سويا في إنتاج ألعاب الفيديو.
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- تينسنت الصينية تأمل في إنتاج ألعاب الفيديو لنينتندو في السوق الأمريكية
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