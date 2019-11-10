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أحداث في صور

30 عاما على الجدار

«الاقتصادية» من الرياض

جانب من الألعاب النارية والعروض في العاصمة الألمانية، احتفالا بمرور 30 عاما على سقوط جدار برلين."الفرنسية"

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جدار برلين

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