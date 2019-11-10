30 عاما على الجدار

جانب من الألعاب النارية والعروض في العاصمة الألمانية، احتفالا بمرور 30 عاما على سقوط جدار برلين."الفرنسية"
أحداث في صور
- "فيروس سحري" لقتل خلايا السرطان
- دعاوى مرضى السرطان تهوي بأسهم شركة باير الألمانية 40 %
- الكشف عن أكبر خبيئة آدمية منذ أكثر من قرن في الأقصر.. تضم 30 تابوتا
- 70 يوما دون توقف
- تراجع معدل التضخم السنوي في مصر 2.4 % خلال أكتوبر الماضي
- "أرامكو" تتوقع إتمام صفقة "سابك" في النصف الأول من 2020.. ستملك أكبر انتاجية للإيثيلين في العالم
- توقعات بإلغاء المزيد من الرحلات الجوية مع انتهاء إضراب لأطقم الضيافة في لوفتهانزا
- بنك "يونيكريديت": خطتنا لإقامة شركة قابضة لا تشير إلى اندماج دولي
- "العمل" تدعو المنشآت الكبيرة والمتوسطة لـ "التقييم الذاتي".. مهلة التصحيح 3 أشهر
- اليونان تقرر تسريع منح "التاشيرات الذهبية" للمستثمرين الصينيين
أضف تعليق