خاصية جديدة في "واتساب بيزنس" لتسهيل الوصول إلى العملاء

أضافت شركة "واتساب" خاصية جديدة إلى "واتساب بيزنس" وهو الإصدار الخاص بالشركات، لتسهل على أصحاب الشركات الصغيرة التواصل مع عملائهم من خلال الهواتف الذكية.

وتتيح الخاصية الجديدة "كتالوجز" للشركات عرض منتجاتها وخدماتها إلى العملاء المحتملين، الذين يمكنهم تصفح الصور ومشاهدة الأسعار وقراءة وصف للمنتجات من أجل مساعدتهم على اتخاذ قرار الشراء.

وبحسب "الألمانية"، فإن الخاصية الجديدة تعد واجهة عرض على "واتساب"، حيث يمكن للمستخدم تشغيلها دون الحاجة إلى وجود صفحة إنترنت على الإطلاق. ويمكن لمصلحة الشركة ببساطة الدخول إلى خيار "كتالوجز" في إعدادات "واتساب" ويقوم بتحميل الصور التي يريد عرضها أمام العملاء مع إضافة نصوص تتضمن تفاصيل المنتج وخصائصه وسعره وغير ذلك من المعلومات المطلوب توصيلها إلى العميل.

وتعد الخاصية مفيدة جدا بشكل خاص بالنسبة إلى عملاء "واتساب" في الأسواق الصاعدة التي يمارس فيها المستخدمون أنشطتهم من خلال تطبيق التواصل الاجتماعي أكثر من مواقع الإنترنت، حيث دخل أغلب المستخدمين في هذه المناطق إلى عالم الإنترنت والاتصالات بعد تراجع شعبية أجهزة الكمبيوتر الشخصي التقليدية وما يرتبط بها من مواقع الإنترنت، إذ يتعاملون بصورة أكبر مع تطبيقات التواصل الاجتماعي عبر الهواتف الذكية أو الكمبيوتر اللوحي.

وكانت شركة "واتساب" المملوكة لـ"فيسبوك" التي تدير أشهر شبكة تواصل اجتماعي في العالم قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي وصول عدد الشركات التي تستخدم تطبيق "واتساب بيزنس" في أنشطتها إلى أكثر من خمسة ملايين عميل.

يذكر أن خاصية كتالوجز الجديدة تضاف إلى عديد من الخصائص والوظائف التي يوفرها تطبيق "واتساب بيزنس" لمستخدميه من الشركات مثل عرض صفة التعريف بالشركة والرد السريع على الرسائل وتسمية المحادثات وإرسال الرسائل آليا.