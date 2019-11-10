60 ألف دولار لباحثين اخترقا مساعد "أمازون"

حصل باحثان أمنيان على جائزة كبيرة بعدما اخترقا جهاز المساعدة المنزلية من شركة أمازون المزود بكاميرا "إيكو"، وتم تتويجهما كأفضل قراصنة ضمن مسابقة القرصنة السنوية Pwn2Own حسبما ذكر موقع "تك كرنش".

وتمكن كل من أمات كاما وريتشارد تشو من الحصول على الجائزة المالية للمسابقة، التي شهدتها العاصمة اليابانية طوكيو والمعنية بتطوير واختبار عديد من عمليات القرصنة البارزة.

وتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف دولار، وحصل عليها كاما وتشو بعدما استغلا ثغرة في أحدث إصدار من أجهزة إيكو، وهو إيكو شو 5، الذي يدعم مساعد أمازون الرقمي "أليكسا".

وبحسب ما نشر "تك كرنش"، فقد وجد الباحثان أن الجهاز يستخدم إصدارا أقدم من كروميوم "أبرز مشاريع المتصفحات المفتوحة المصدر من جوجل التابعة لألفابت"، ويحمل ثغرة سمحت لهما بالسيطرة الكاملة على الجهاز عند الاتصال عن طريق شبكة واي فاي مشبوهة.

ونقل الموقع رد شركة أمازون، عملاق تجارة التجزئة الإلكترونية التي قالت، "نحقق في هذا البحث وسنتخذ الخطوات المناسبة لحماية أجهزتنا"، لكن الشركة لم تحدد التدابير التي ستتخذها لإصلاح الثغرات الأمنية أو موعدها.

ومن جانب آخر، سحب المخرج الأمريكي وودي آلن شكواه ضد شركة أمازون، التي اتهمها بفسخ عقد بطريقة تعسفية، بعدما توصل إلى اتفاق مع عملاق الإنترنت، وفق ما جاء في وثائق قضائية في إحدى محاكم نيويورك.