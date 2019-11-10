في كوكب اليابان .. مشروب بطعم البصل مذاقه حلو

تمكن اليابانيون في عام 2016 من إنتاج بصل خال من المواد المسببة للدموع، وكان ذلك مثار دهشة كثيرين، لكن الجديد هذه المرة إنتاج مشروب غازي بطعم البصل، يشبه الليمونادا.

وعلى الرغم من أن البصل لا يبدو من الخضراوات المثالية، ليكون مشروبا غازيا، لما يتمتع به من رائحة نفاثة ومذاق لاذع، فإن اليابانيين تمكنوا من إنتاج عصير غازي بطعم البصل، له مذاق حلو بشكل غير عادي، بحسب "سكاي نيوز".

وينتظر ملايين اليابانيين توافر مشروب البصل الغازي في الأسواق من أجل تذوقه، بعد أن طرحته الشركة المصنعة على نطاق محدود لمعرفة مدى تقبل الناس له.

ويتكون مشروب البصل الغازي من البصل والماء والليمون والعسل، ويمكن شربه كما هو، أو إضافته إلى مشروبات غازية أخرى من أجل إعداد كوكتيل منعش.

وقال عدد ممن أتيحت لهم فرصة تناول عصير البصل، إن المشروب تنبعث منه رائحة البصل تماما، لكنهم قالوا إن طعمه يشبه إلى حد كبير التفاح، خاصة أن مذاقه حلو.

ويتوافر مشروب البصل حاليا للطلب عبر الإنترنت من خلال منصة إلكترونية يابانية. ويقول القائمون على إنتاج مشروب البصل الغازي، إن ردود فعل المستهلكين تجاهه حتى الآن إيجابية.

ويأمل القائمون على المشروع أن يلقى المنتج الجديد رواجا خارج اليابان، ويؤكدون أن هدفهم ليس الدخول في منافسة مع مشروبات غازية أخرى موجودة في السوق، بل يعدون ذلك طريقا مبتكرا للتعريف بالبصل بشكل أكبر.

يذكر أن علماء يابانيين تمكنوا في عام 2016 من إنتاج بصل خال من المواد المسببة للدموع، وذلك بعد 14 عاما من الدراسة والتخطيط والتطوير.

وكان البصل الجديد، الذي يتوافر الآن في الأسواق اليابانية، ذي طعم أكثر حلاوة من البصل العادي، وفق ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".