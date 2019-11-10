"يوتيوب" يوفر أرباحا إضافية لمشتركيه

أطلقت شركة جوجل ميزة جديدة لموقع "يوتيوب" التابع لها، تسمح لناشري الفيديو بتحقيق أرباح إضافية.

وبحسب "سبوتنيك، فإن الميزة عبارة عن مهمة جديدة أطلق عليها "Super Stickers"، وهي ملصقات ورسوم ورموز جديدة تمكن متابعي الفيديو من تحقيق أرباح إضافية من خلال النشر على قنواتهم.

وتتاح هذه الملصقات للمستخدمين من خلال الدفع المسبق لمصلحة الشركة، وتحتسب الشركة جزءا من أرباح هذه الملصقات لمصلحة ناشري الفيديو على قنواتها.

وتوفر الشركة هذه الخدمة حصرا للناشرين الذين تجاوز عدد مشتركيهم 100 متابع، وبحسب "جوجل" الهدف من هذه الميزة هو زيادة التفاعل وتحسينه على قنواتها وزيادة المشاهدات.

يذكر أن موقع "يوتيوب" بدأ الخميس الماضي إطلاق تصميم جديد للصفحة الرئيسة يأتي بمصغرات أكبر، وذلك في تغيير يجلب للمستخدمين عددا من المزايا التي تسهل تجربة المشاهدة على أجهزة سطح المكتب.

ولأن المصغرات أصبحت أكبر حجما، فإن عدد مقاطع الفيديو الظاهرة على الصفحة الرئيسة أصبح أقل، وذلك وفق ما أكد متحدث باسم "يوتيوب" لموقع The Verge. وأضاف المتحدث، ومع ذلك، فإن المستخدمين سيرون مزيدا من المعلومات عن مقاطع الفيديو.