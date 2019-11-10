"نتفليكس" تودع بعض الأجهزة القديمة .. من بينها "سامسونج"

أعلنت منصة "نتفليكس"، توقف خدماتها على عدد من الأجهزة القديمة، بما في ذلك بعض التليفزيونات الذكية، وفق ما ذكر موقع "ذا فيرج".

وأوضح المصدر أن المنصة الأمريكية الخاصة بخدمات البث التدفقي لن تعرض، ابتداء من 1 كانون الأول (ديسمبر)، أي محتوى على بعض الأجهزة القديمة، مثل التليفزيونات القديمة لشركتي سامسونج وفيزيو.

بدورها، أكدت شركة سامسونج، توقف خدمة "نتفليكس" على أجهزة التلفاز الذكية القديمة، التي أنتجت بين عامي 2010 و 2011، بسبب ما وصفته بـ"قيود تقنية".

من جهتها، قالت شركة فيزيو، إن أجهزتها، التي يبلغ عمرها أربعة أعوام أو أكثر، لن تدعم بعد الآن خدمات "نتفليكس".

ومن المنتظر أن يواجه مستخدمو الأجهزة المستهدفة رسالة على شاشات أجهزتهم، تعلن توقف خدمة "نتفليكس" بشكل نهائي.

وأوضح "ذا فيرج" أنه مع مرور الوقت ستتوقف "نتفليكس" عن دعم كل الأجهزة القديمة، الأمر الذي قد يجر عليها انتقادات كثيرة، لكون الناس عادة يميلون إلى استخدام أجهزة التلفاز لفترة طويلة.