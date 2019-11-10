إعصار بلبل يضرب الخط الساحلي للهند وبنجلاديش ويودى بحياة 3 أشخاص

ضرب إعصار بلبل المناطق الساحلية بشرق الهند وجنوب بنجلاديش خلال الليل مما أودى بحياة ثلاثة أشخاص وإجبار عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم.

وبحسب "واس" قد أدى الإعصار لهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح بسرعة تصل 120 كيلومترًا في الساعة بعدما ضرب أكبر غابات المانجروف في العالم بين بنجلادش والهند على ساحل خليج البنغال.

ولقى شخص حتفه في الهند إثر سقوط شجرة عليه في كولكاتا عاصمة ولاية بنغال الغربية، بحسب ما قالته الشرطة. ولقى شخص آخر حتفه في ولاية أوديشا إثر انهيار حائط.

وفي بنجلاديش، أودى الإعصار بحياة شخص عقب سقوط شجرة على منزله.

وأجلت الدولتان مئات الآلاف من سكان المناطق الساحلية إلى أماكن آمنه قبل وصول الإعصار كإجراء احترازي. وقد أجلت بنجلاديش أكثر من 300 ألف شخص، في حين نقلت الهند نحو 125 ألف شخص معظمهم من ولاية البنغال الغربية.

وقد توقف العمل في مطار المنطقة في كلكتا كإجراء احترازي.