انخفاض إنتاج كوريا الجنوبية من السيارات للعام التاسع على التوالي

أظهرت البيانات اليوم أنه من المتوقع أن يواصل إنتاج كوريا الجنوبية للسيارات الانخفاض للعام التاسع على التوالي، في عام 2019 مع استمرار تراجع المبيعات المحلية والعالمية والتي هبطت إلى أقل من 4 ملايين وحدة للمرة الأولى منذ عام .2009

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم إن المبيعات المجمعة لمصنعي السيارات في كوريا الجنوبية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بلغت 3.24 مليون وحدة بتراجع بنسبة 0.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا لبيانات الاتحاد الكوري لمصنعي السيارات.

ويعد الرقم الأدنى منذ عام 2009 حينما بلغت المبيعات مستوى 79. 2 مليون وحدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وتراجعت صادرات القطاع بنسبة 0.3 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.99 مليون سيارة خلال الفترة المذكورة، في حين هبطت المبيعات المحلية بنسبة 1.2 % لتحقق 1.25 مليون وحدة.