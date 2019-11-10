القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.



كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وبحسب "واس" عبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.