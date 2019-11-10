"عناية" تسجل خسائر 33 مليون ريال خلال الربع الثالث

سجلت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني "عناية" خسائر قبل الزكاة 33 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل ربحية 3.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين 1.7 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 1 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 61%.



بينما بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 78.2 مليون ريال، مقابل خسارة 76.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 3%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 2.74 ريال، مقابل خسارة 4.98 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.