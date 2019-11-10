"الوطنية للتأمين" تسجل خسائر 5.7 مليون ريال خلال الربع الثالث

سجلت شركة الوطنية للتأمين خسائر قبل الزكاة 5.7 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل ربحية 4.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين 1.2 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 595 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 98%.



بينما بلغ صافي الخسارة قبل الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 12.8 مليون ريال، مقابل ربحية 29 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.8 ريال، مقابل ربحية 1.13 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.