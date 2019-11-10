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أخبار الشركات- محلية

انخفاض أرباح "وقت اللياقة" إلى 49 مليون ريال خلال الربع الثالث

"الاقتصادية" من الرياض

تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) إلى 49 مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل 54 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 9%.

وبلغ الربح التشغيلي 65 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 61 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 7%.
 
بينما بلغ اجمالي الربح 85 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 86 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 0.9%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 138 مليون ريال، مقابل 126 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 9%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 2.63 ريال، مقابل 2.41 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. 

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