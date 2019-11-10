"الكابلات السعودية" تخسر 23.8 مليون ريال خلال الربع الثالث

سجلت شركة الكابلات السعودية خسائر بعد الزكاة والضريبة 23.8 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر 15.7 ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 51% .

وبلغت الخسارة التشغيلية 22 مليون ريال خلال الربع الثالث, مقابل خسارة 49 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 55%.



بينما بلغ اجمالي الخسارة 1.7 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل خسائر 22 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 92%.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 74 مليون ريال، مقابل خسائر 134 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنقصان 44.5%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 6.71 ريال، مقابل خسارة بـ 3.57 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.