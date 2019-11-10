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أخبار الشركات- محلية

ارتفاع أرباح "دار الأركان" إلى 135 مليون ريال خلال الربع الثالث

"الاقتصادية" من الرياض

ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة دار الأركان للتطوير العقاري إلى 135 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 37 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 267%.

وبلغ الربح التشغيلي 211 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 124 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 70%.
 
بينما بلغ اجمالي الربح 251 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 165 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 52%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 235 مليون ريال، مقابل 476 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 51%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.22 ريال، مقابل 0.44 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. 

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