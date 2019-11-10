«أرامكو» تتوقع إتمام صفقة «سابك» في النصف الأول 2020 .. ستملك أكبر إنتاجية للإيثيلين في العالم

قالت شركة أرامكو السعودية في نشرة إصدارها، إن الاستحواذ المحتمل على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70 في المائة في شركة الصناعات الأساسية "سابك"، من المتوقع إتمامها في النصف الأول من العام المقبل 2020.

وأضافت أنه سيمتد قطاع الكيماويات التابع للشركة بعد إتمام صفقة شركة سابك ليشمل أكثر من 50 دولة وينتج حزمة من المواد الكيماوية، منها الأوليفينات والإثيلين وجليكول الإثيلين وأكسيد الإثيلين والميثانول وغاز الميثيل ثلاثي البيوتيل الأثيري والبولي إثيلين واللدائن الهندسية ومشتقاتها وغيرها. وفي 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018، بلغ صافي الطاقة الإنتاجية من المواد الكيماوية 16.7 مليون طن في السنة وإجمالي طاقتها الإنتاجية من المواد الكيماوية 33.2 مليون طن في السنة.

وبعد إتمام صفقة شركة سابك يتوقع أن تتميز الشركة بأكبر معدل لصافي الطاقة الإنتاجية للإيثيلين وأن تكون من بين أكبر أربع شركات من حيث صافي الطاقة الإنتاجية لمواد البولي إيثيلين والبولي بروبيلين وأحادي جليكول الإثيلين وفقا لدراسة مستشار السوق.

في آذار (مارس) الماضي، أعلنت شركة أرامكو السعودية، استحواذها على 70 في المائة من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بقيمة 69.1 مليار دولار. و"سابك"، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالميا.