صندوق النفقة يشرع في تنفيذ خطة استثمارية لتحقيق عوائد مستدامة

شرع صندوق النفقة في تنفيذ خطته الاستثمارية، لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق عوائد مالية، عبر الدخول في استثمارات تجارية، تضمن استمرارية عمل الصندوق وتقديم الخدمات المناطة به للمستفيدين. وأكد لـ"الاقتصادية" عبدالملك السعيد مدير عام صندوق النفقة، تخصيص الصندوق جزءا من أمواله للاستثمارات التجارية، إذ بدأ أخيرا في دخول عدد من الاستثمارات بهدف تحقيق عوائد مالية للصندوق واستمرار الاستدامة المالية له.

وأوضح، أن هناك مصادر أخرى تسهم في تمويل الصندوق، منها الإعانات السنوية المخصصة من الدولة بمبلغ 80 مليون ريال، إضافة إلى الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا الواردة للصندوق، لافتا إلى أن الصندوق تم تأسيسه العام الماضي، وبدأ في مهامه خلال العام الجاري.

وأشار مدير عام صندوق النفقة إلى أن عدد قضايا النفقة بلغ خلال العام الماضي نحو 19 ألف قضية، مبينا أن أصحاب تلك القضايا مرشحون للحصول على خدمات صندوق النفقة. وأوضح أن الصندوق يقوم بصرف النفقات للمطلقات والمتزوجات المستحقات للنفقة، في حين يتم بالتعاون مع محكمة التنفيذ مطالبة الزوج أو المطلق بسداد قيمة النفقات المصروفة. يذكر أن صندوق النفقة، أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، وله مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين من وزارات العدل، المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، ويكون مقره في وزارة العدل.

بدأ الصندوق في أعماله رسميا في شهر نيسان (أبريل) من العام الجاري، حيث يهدف إلى ضمان صرف النفقة للمستفيدين من دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع.

وأشار الصندوق إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمات الصندوق من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، والدخول إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، ليصل رقم التحقق إلى رقم الجوال المسجل في "أبشر" لإتمام عملية التحقق قبل الدخول، وتقديم الطلب إلكترونيا.