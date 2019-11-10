مختصون دوليون: المملكة قطعت شوطا كبيرا في تطوير قطاع النقل البحري

أكد مسؤولون ومختصون دوليون في النقل البحري، أن السعودية قطعت شوطا كبيرا في مجال تطوير النقل البحري، مشيرين إلى أن المملكة تضم كل الموارد الضرورية للاستمرار في الارتقاء بالخدمات.

قال كريس تريلوين مدير إدارة الأمن البحري في المنظمة البحرية العالمية IMO، عقب مشاركته في المؤتمر الدولي "تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها" الذي عقد أخيرا في جدة بمشاركة خبراء مختصين من 60 دولة، "إن السعودية قطعت شوطا كبيرا جدا فيما يتعلق بالخدمات والوسائل والتسهيلات ومراكز الخدمة المتعلقة بقطاع النقل البحري".

أما كليوباترا هنري مديرة الجامعة البحرية العالمية في السويد التي تعد أكبر وأهم جامعة في العالم مختصة في علوم البحار فأوضحت أنه منذ تأسيس الجامعة قبل 36 عاما، تخرج فيها 47 طالبا سعوديا معظمهم يتولى الآن مناصب كبيرة وقيادية في إدارة النقل البحري وفي حرس الحدود والقوات البحرية وغيرها.

وأكدت استعداد الجامعة للتعاون مع جامعات المملكة التي ترغب في إطلاق برامج قصيرة المدى في هذا المجال، أو التعاون مع المعاهد المحلية المهتمة والأكاديمية البحرية من خلال العمل معا على رفع خبرات الطلبة. وأشارت إلى إمكانية زيادة عدد الطلاب السعوديين في الجامعة.

من جانبها، جاردينا ديلانوي كشفت مديرة الأكاديمية الدولية للفنارات IaLa عن أنها أُبلغت من رئيس المنظمة البحرية الدولية أن السعودية ستستضيف مؤتمر الفنارات الدولي في 2020، وستجمع الدول النامية تحت رايته لكي يشاركوا في هذا المنتدى الكبير.

وقالت "إن المؤتمر سيتضمن ورش عمل وندوات حول عمليات البحث والإنقاذ والمواد والوسائل المستخدمة في ذلك، إضافة إلى التدريب على كيف يمكن للمسؤولين القيام بعمليات تقييم هذه المخاطر على السواحل وفي المياه الإقليمية، ولا شك أن ذلك سيكون على قدر كبير من الأهمية بالنسبة إلى المملكة".