كشف رئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، عن الاتفاق على توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي في النطاق الترددي "50-54" ميجاهرتز بما يتفق مع موقف المملكة الداعم لتعزيز هذه الاستخدامات، ذلك في إطار مشاركة المملكة في المؤتمر الممتد حتى 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.
وأشار المهندس ماجد بن عبدالعزيز القحطاني مدير إدارة الترددات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس وفد المملكة المشارك حاليا في المؤتمر نائب رئيس الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية في الاتحاد الدولي للاتصالات، إلى عدد من القرارات التي ستتخذ خلال هذه الدورة من المؤتمر، من بينها ما يتعلق بأنظمة السكك الحديدية وأنظمة النقل الذكية، وبمراجعة الإجراءات التنظيمية الممكنة لدعم تحديث النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر ودعم إدخال أنظمة اتصالات أقمار صناعية إضافية في النظام.
وأفاد أن المؤتمر يناقش تحديثات في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في الطيران، بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني؛ لمراجعة الإجراءات التنظيمية والتشغيلية وتوفير توزيعات للطيف الترددي تسهم في تفعيل هذا النظام لأغراض البحث والإنقاذ.
وأكد القحطاني استمرار مشاركة وفد المملكة في اجتماعات لجان المؤتمر من أجل ضمان تحقيق الأهداف المرجوة لاستخدام الطيف الترددي في المملكة على الوجه الأمثل، وبما يحقق المصلحة العامة ويتماشى مع توجهات المملكة الطموحة في استخدام الموارد الحرجة بالشكل الأمثل.
يذكر أن هذا المؤتمر الذي يعقد كل أربعة أعوام، يعد المظلة لتنظيم استخدام الطيف الترددي عالميا، ويناقش فيه تعديل وتحديث لوائح الراديو الدولية التي توزع استخدام النطاقات الترددية على الخدمات والتقنيات اللاسلكية المختلفة، ولنتائج أعمال المؤتمر أهمية قصوى وتأثير مباشر في مستخدمي الأنظمة اللاسلكية حول العالم في مختلف القطاعات.
- توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي في النطاق 50-54 ميجاهرتز
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