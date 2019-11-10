37 % ارتفاعا في سجلات نشاط التجارة الإلكترونية خلال الربع الثالث

نمت السجلات التجارية لنشاط التجارة الإلكترونية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 37 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت لـ"الاقتصادية"، وزارة التجارة والاستثمار، "إن الوزارة أصدرت 1351 سجلا تجاريا لنشاط التجارة الإلكترونية خلال الربع الثالث من عام 2019، فيما تم إصدار 986 سجلا تجاريا للنشاط ذاته خلال الفترة نفسها من عام 2018".

وحول منصة معروف، أوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أن عدد المتاجر في المنصة زاد بنسبة 30 في المائة خلال العام الجاري 2019 ليبلغ أكثر من 34 ألف متجر، مقارنة بنحو 26 ألف متجر مسجل في منصة معروف بنهاية عام 2018.

وتشمل التجاره الإلكترونية كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف إلى بيع أو تبادل منتجات وخدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

وكان مجلس الوزراء وافق على نظام التجارة الإلكترونية الذي يهدف إلى تعزيز موثوقية التعاملات التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق.

وينظم نظام التجارة الإلكترونية العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة.

كما يلزم موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروط تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق جميع أفراد العملية الشرائية، كما يحمي البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، وينظم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليه لمنع التحايل والخداع. ويعزز النظام أيضا دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني.

وكان رشيد معلولي الشريك في "ماكينزي"، أكد خلال جلسات منتدى أسبار في الرياض أخيرا أن التجارة الإلكترونية شهدت نموا عالميا نسبته 20 في المائة خلال الـ15 عاما الماضية، متوقعا أن تشهد ارتفاعا من 10 - 15 في المائة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

ورجح زيادة التعاملات الإلكترونية إلى 2.8 تريليون دولار في 2022، نصيب الشركات الكبرى منها 50 في المائة، و50 في المائة للشركات الأخرى، متوقعا نمو التجارة عبر الحدود بنسبة 25 في المائة.

وأوضح، أن التجارة الإلكترونية تمثل فرصة ذهبية أمام الشركات والمصانع، لاقتناص الفرص بشكل مباشر في هذا القطاع، مؤكدا أن الصين وأمريكا وروسيا أكبر الدول في التجارة الإلكترونية.