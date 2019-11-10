«أوبك»: مستقبل الطاقة مرهون بـ 5 قضايا أساسية .. تتصدرها التكنولوجيا والمناخ والتنمية

سيطرت التقلبات السعرية على أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي؛ بسبب الضبابية المحيطة بتطورات مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فقد أنهى الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب مع صعود الخام الأمريكي 1.9 في المائة وبرنت 1.3 في المائة.

وتلقت الأسعار دعما من احتمال التوصل إلى اتفاق ينهي النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين، وسط توقعات بتوافق المنتجين في "أوبك" وخارجها على خطة لتعميق التخفيضات خلال الاجتماع الوزاري المرتقب الشهر المقبل في فيينا لمراجعة وتقييم خطة خفض المعروض النفطي.

في هذا الإطار، أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" على الطبيعة المتزايدة في التعقيد لصناعة النفط في كل من مشاريع المنبع والمصب، وعلى استمرار ترابط منظومة الطاقة بين جميع الدول المنتجة والمستهلكة، لافتة إلى الارتباط الوثيق بين أمن العرض وأمن الطلب والحاجة إلى فهم أفضل للعناصر المحركة للسوق وللتحديات وللشكوك، وكذلك الفرص التي نواجهها جميعا.

ونقل تقرير حديث للمنظمة عن محمد باركيندو الأمين العام لـ"أوبك"، تأكيده أن القضايا الرئيسة المؤثرة في منظومة الطاقة العالمية تشمل سياسات الطاقة والتطورات التكنولوجية وآليات معالجة مشكلة فقر الطاقة، وتغير المناخ والتنمية المستدامة.

وأشاد التقرير بعمق العلاقات بين "أوبك" وشركة "أو إم في" النمساوية، لافتا إلى الشراكة التي ترتبط بها مع عديد من الدول الأعضاء في المنظمة مع توقعات أن تستمر العلاقات في الازدهار في الأعوام والعقود المقبلة.

ونوه إلى العلاقات المتميزة لـ"أوبك" مع منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي كان محورا في المساعدة في تطوير العلاقة الإنتاجية المشتركة بين "أوبك" والمنتدى على مدى الأعوام القليلة الماضية، مشددا على أهمية توقيع الجانبين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال البحوث وتبادل أفضل الممارسات خلال الشهر الماضي.

ولفتت "أوبك" إلى أن إطلاق التقرير السنوي "آفاق النفط العالمية لهذا العام الإصدار الثالث عشر" يمثل إضافة جديدة وقوية في إطار شوط طويل من البحث والتحليل وجمع المعلومات منذ إطلاقه للمرة الأولى عام 2007.

وأشارت إلى أن تقريرها يهدف إلى الوصول بشكل أفضل إلى التحليل الحيوي وبيانات الطاقة الأدق، لافتا إلى أن التقرير مكن المنظمة من أن تصبح أكثر انفتاحا وشفافية.

وأوضح أن التقرير السنوي منذ صدوره الأول في عام 2007 كان يهدف إلى المساهمة في تعزيز التزام المنظمة بدعم استقرار السوق المستدام وتوفير منصة يمكن من خلالها استعراض وتحليل وتقييم كيف يمكن أن يتطور مشهد النفط والطاقة؟

ونوه إلى أنه يمكن أيضا رؤية قضية الاستقرار المستدام للسوق وكذلك المساعدة في إعادة التوازن إلى السوق بوضوح في نجاح "إعلان التعاون" بين 24 من منتجي "أوبك" والمستقلين، وكذلك في المصادقة على "ميثاق التعاون" في تموز (يوليو) الماضي الذي يوفر إطارا مؤسسيا طويل الأجل لهذا التعاون التاريخي.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يزداد إجمالي الطلب على الطاقة الأولية 25 في المائة بين عامي 2018 و2040 لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى التوسع في الاقتصاد العالمي، الذي من المتوقع أن يكون في 2040 ضعف حجمه في 2018، إضافة إلى تأثير النمو السكاني، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 9.2 مليار نسمة في عام 2040 بزيادة قدرها نحو 1.5 مليار عن مستوى اليوم.

وشدد على الحاجة إلى إدراك أن ما يقارب مليار نسمة ما زالوا لا يحصلون على الكهرباء وأن ما يقرب من ثلاثة مليارات شخص ما زالوا يفتقرون إلى الوقود النظيف، وأن هناك التزاما عالميا لمواجهة التحدي الرئيس المتمثل في فقر الطاقة.

وذكر التقرير أنه من الواضح أن جميع أشكال الطاقة ستكون مطلوبة للمساعدة في تلبية هذا الطلب المتزايد بطريقة مستدامة وتحقيق التوازن بين احتياجات الناس فيما يتعلق برفاهيتهم الاجتماعية، الاقتصادية، والبيئية.

وأشار إلى النمو المستمر في مصادر الطاقة المتجددة، حيث من المتوقع أن تشهد أكبر قدر من النمو في المديين المتوسط والطويل، وعلى الرغم من ذلك وحتى عام 2040 تشير التقديرات إلى أن جميع مصادر الطاقة المتجددة مجتمعة ستمثل نحو 19 في المائة من مزيج الطاقة العالمي.

وأوضح أن الغاز الطبيعي سيسجل أكبر مستوى في نمو الطلب، حيث من المتوقع أن تنخفض حصة الفحم أكثر من المتوقع، كما من المتوقع أيضا أن يظل النفط هو الوقود صاحب أكبر حصة في مزيج الطاقة خلال الفترة المتوقعة حتى عام 2040.

ونوه التقرير إلى أن عديدا من دول أوبك لديها مصادر كبيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ونحن نرى استثمارات ضخمة يتم ضخها في هذا المجال، كما تؤيد "أوبك" تماما تطوير مصادر الطاقة المتجددة، لافتا إلى غياب وجود أي مصدر موثوق يتوقع أن مصادر الطاقة المتجددة ستقترب من تجاوز النفط والغاز في العقود المقبلة.

وتوقع أن يصل الطلب النفطي إلى 110.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040 موضحا أن الطلب من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يحفز الطلب النفطي، مع تسجيل نمو متوقع قدره 21.4 مليون برميل يوميا بحلول 2040 مقارنة بعام 2018.

ونوه التقرير إلى أن نمو الطلب النفطي على المدى الطويل يأتي بشكل أساسي من البتروكيماويات بنحو4.1 مليون برميل يوميا والنقل البري بنحو 2.9 مليون برميل يوميا والطيران بنحو 2.4 مليون برميل يوميا.

وفي مجال النقل البري سيظل القطاع إلى حد بعيد أكبر قطاع للطلب على النفط، حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي أسطول المركبات - بما في ذلك سيارات الركاب والمركبات التجارية - بأكثر من مليار إلى نحو 2.4 مليار سيارة على الطريق بحلول 2040.

ولاحظ التقرير أن الحصة طويلة الأجل من السيارات الكهربائية في إجمالي الأسطول من المتوقع أن تصل إلى مستوى يناهز 13 في المائة في عام 2040، بدعم من انخفاض تكاليف البطاريات وسياسات التحفيز، لكن معظم النمو لا يزال مخصصا للمركبات التقليدية.

وأشار إلى أنه حتى عام 2040 من المتوقع أن تؤدي تحسينات كفاءة استهلاك الوقود إلى انخفاض أكبر في الطلب النفطي مع زيادة تغلغل مركبات الوقود البديلة.

وفي جانب العرض، توقع التقرير أن نمو المعروض من السوائل من خارج "أوبك" بمقدار 9.9 مليون برميل يوميا بين 2018 و2024، حيث من المتوقع أن تأتي الأغلبية من النفط الأمريكي الضيق، لكن من المتوقع أيضا أن تسهم البرازيل، النرويج، كندا، جيانا، وكازاخستان في هذه الزيادة.

ونوه إلى أنه منذ منتصف عام 2020 يرجح أن تشهد الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك انخفاضا مطردا في الإنتاج، حيث سيصل إجمالي إمدادات السوائل في الولايات المتحدة إلى ذروته في هذا الوقت، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في "أوبك" ستلتزم بتلبية معظم متطلبات الطلب على المدى الطويل.

وتوقع زيادة الطلب على سوائل "أوبك" إلى نحو 44.4 مليون برميل يوميا في عام 2040، ارتفاعا من 36.6 مليون برميل يوميا في عام 2018.

وفيما يخص مشاريع المصب، من المتوقع أن تصل إضافات قدرة التقطير الخام إلى نحو ثمانية ملايين برميل يوميا بين 2019 و2024، مع وجود أكثر من 70 في المائة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذا يقترب من 50 في المائة من إجمالي الإضافات المتوقعة من السعة البالغة 16.5 مليون برميل يوميا المطلوبة في المدى الطويل حتى عام 2040، إضافة إلى احتمالية وجود طاقة تكرير زائدة كبيرة في الفترة المتوسطة الأجل.

ويتوقع أن تظل تجارة النفط والمكثفات العالمية ثابتة نسبيا عند نحو 38 مليون برميل يوميا بين 2018 و2025، قبل أن ترتفع إلى نحو 42 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040.

وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع على المدى المتوسط أن تزيد الولايات المتحدة وكندا إنتاجهما، باعتبارهما منطقة واحدة، من صادرات النفط والمكثفات على خلفية نمو الإنتاج الصخري.

ونوه إلى أن الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ما زالت الطريق الرئيس لتجارة النفط، حيث من المتوقع ارتفاع إجمالي صادرات الشرق الأوسط بنحو سبعة ملايين برميل يوميا بين 2025 و2040 ليصل إلى نحو 23 مليون برميل يوميا.

وقدر التقرير الاستثمارات ذات الصلة بالنفط في جميع مشاريع المنبع والوسطى والمصب بنحو 10.6 تريليون دولار حتى عام 2040.

وأشار إلى قناعة "أوبك" بأن أساس الاستثمار والنمو والتنوع الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التوازن والاستقرار في السوق، مشددا على بقاء دول أوبك ملتزمة تماما بدعم الاستثمارات عبر سلسلة القيمة الصناعية بأكملها، حيث تشكل مسألة إعادة الاستثمارات العالمية محورا أساسيا لـ "إعلان التعاون".

وجدد التقرير التأكيد على التزام "أوبك" بدعم اتفاقية باريس، حيث توضح النظرة المستقبلية أن البلدان النامية المصدرة للطاقة من المحتمل أن تتأثر بشكل غير متناسب بتأثير تدابير الاستجابة المناخية المتعلقة بخيارات التنويع الاقتصادي المحتملة.

وأكد أهمية جهود التنويع الاقتصادي كنهج للتخفيف من المخاطر الناشئة عن تنفيذ تدابير الاستجابة المناخية على الرغم من عدم وجود نموذج واحد يناسب الجميع، لافتا إلى أهمية التقنيات في الحد من الانبعاثات، معتبرا أن الجميع بحاجة إلى البحث عن حلول تكنولوجية أكثر كفاءة في كل مكان عبر جميع الطاقات المتاحة والاستفادة من جميع الخيارات المتاحة والمبتكرة للحد من الانبعاثات من قطاع الطاقة.

وتدرك "أوبك" مدى التحدي، وأن المشكلات المعقدة تتطلب حلولا شاملة وأنه يجب أن تكون صناعة النفط جزءا من الحل، حيث تمتلك "أوبك" موارد وخبرات مهمة يمكن أن تساعد في انطلاق مستقبلنا الخالي من الانبعاثات وضمان وجود إمدادات كافية لتلبية نمو الطلب في المستقبل المتوقع.

وأوضح محمد باركيندو أمين "أوبك" أن تبادل وجهات النظر أمر حاسم لمستقبل صناعتنا وليس هذا فقط على المدى القصير لكن على المديين المتوسط والطويل، لافتا إلى أن صناعة النفط والغاز بأكملها ترحب بالحوار مع جميع أصحاب المصلحة وترحب بالعمل المشترك أيضا.

إلى ذلك، أغلقت أسعار النفط مرتفعة في ختام الأسبوع بعد أن هبطت بأكثر من 1 في المائة أثناء الجلسة عقب تعليقات من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه لم يوافق على إلغاء رسوم جمركية على بضائع من الصين.

وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 22 سنتا لتبلغ عند التسوية 62.51 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات لتسجل عند التسوية 57.24 دولار للبرميل.

وأنهي الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب مع صعود الخام الأمريكي 1.9 في المائة وبرنت 1.3 في المائة.

وتسببت الحرب التجارية المستمرة منذ 16 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم في تباطؤ النمو الاقتصادي حول العالم، ودفعت محللين إلى خفض توقعاتهم للطلب على النفط، وهو ما يثير قلقا من تخمة المعروض في 2020.

وقال ستيفن إينس الخبير المعني بسوق آسيا والمحيط الهادئ لدى "أكسيتريدر"، إن "النفط في وضع التقاط الأنفاس مع ترقب المتعاملين مزيدا من التفاصيل بشأن المحادثات التجارية".

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن المخزونات الأمريكية ارتفعت بقوة الأسبوع الماضي في الوقت الذي خفضت فيه المصافي الإنتاج وتراجعت الصادرات، بينما واصلت المنتجات المكررة انخفاضا مستمرا منذ بضعة أسابيع.

من جانب آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لثالث أسبوع على التوالي مع قيام منتجين بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة رغم أن معظمها ما زالت تواصل زيادة الإنتاج.

وذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الطاقة أوقفت تشغيل سبعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) لينخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة في أمريكا إلى 684 وهو الأدنى منذ نيسان (أبريل) 2017.

وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 886 حفارا قيد التشغيل، وتراجع عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على مدار 11 شهرا متتالية، وهي سلسلة انخفاضات قياسية، مع قيام شركات مستقلة للاستكشاف والإنتاج بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة بينما يسعى المساهمون إلى تحسين العوائد في بيئة أسعار منخفضة.

لكن إنتاج الخام واصل الارتفاع فيما يرجع جزئيا إلى زيادة إنتاجية تلك الحفارات المتبقية إلى مستويات قياسية في معظم حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع الإنتاج إلى 12.3 مليون برميل يوميا في 2019 من مستوى قياسي بلغ 11 مليون برميل يوميا في 2018.