استخلاص القيم من البيانات للنهوض بالصحة الرقمية

قوة الذكاء الاصطناعي في تحويل كل مجال يلمسه، هي إحدى الحقائق التي لا جدال فيها في عصرنا، لكن عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية، فإن إمكانات التكنولوجيا في الأغلب ما يتم رؤيتها من خلال منظور غربي.

من الآمال في اكتشاف الأدوية بشكل أسرع إلى الأنظمة التي ستساعد الناس على إدارة الأمراض المزمنة بشكل أفضل، ينصب التركيز في كثير من الأحيان على كيف يمكن دعم الحياة في العالم النامي أو جعلها أسهل؟ من ناحية أخرى،إن الاهتمام يتحول بشكل متزايد إلى الطريقة التي يمكن بها للذكاء الاصطناعي معالجة المشكلات الملحة للدول الفقيرة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.

في بعض الحالات، هذه هي التحديات التي تختلف عن الجنوب العالمي، لكن في حالات أخرى يتشاطر المشكلات التي تواجه المناطق النامية، إلى حد ما المرضى والأطباء ودافعو المال في جميع أنحاء العالم.

تعاون مجلة ذا لانسيت مع صحيفة فاينانشيال تايمز في لجنة معنية بتقارب الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتغطية الصحية الشاملة، سيركز على أنظمة الحوكمة والأنظمة الرقابية.

لجنة ذا جوفرنينج هيلث فيوتشرز 2030:

المنشأة في عالم رقمي ستستمر حتى كانون الأول (ديسمبر) 2021.

وستدرس كيف يمكن للتطورات الرقمية أن تسهم في الصحة والرفاهية في المجالات جميعا، مع تركيز خاص على الأطفال والشباب من بلدان الدخل المنخفض والمتوسط.

أساس مشاوراتها هو إدراك أنه لا يزال يتعين عمل كثير إذا لم يقدم الذكاء الاصطناعي شكلا جديدا من أشكال عدم المساواة، حيث تتحقق إمكاناته بالكامل في البلدان الأكثر ثراء، فقط.

الخلفية لا ترحم. هناك نقص في العاملين في مجال الصحة في كل مكان، حتى في الدول الغنية، إذ تكافح الحكومات ومقدمو الخدمات الصحية الآخرون لمواكبة حجم الطلب، الذي يحركه تقدم السكان في العمر والتقدم التكنولوجي.

تقرير العبء العالمي للأمراض، الذي نشر في مجلة ذا لانسيت قبل عامين، لم يسلط الضوء على الأعداد الشحيحة فحسب، بل على التوزيع غير المتكافئ للموظفين كذلك، ما أشار إلى أنه يمكن أن يقوض أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقد توصل إلى أن فقط نصف البلدان لديها العمال المطلوبين لتقديم رعاية صحية ذات جودة جيدة، يقدر عددهم بـ30 طبيبا و100 ممرضة أو قابلة وخمسة صيادلة لكل عشرة آلاف شخص.

تشير التقديرات إلى أن البلدان في إفريقيا جنوبي الصحراء وجنوبي شرق آسيا وجنوبي آسيا، وبعض البلدان في أوقيانوسيا، تعاني أكبر حالات النقص.

اللجنة ستركز بشكل خاص على الخسائر التي يحدثها هذا التباين على صحة الشباب.

في مقال نشرته المجلة الطبية بي إم جيه – BMJ العام الماضي، طرح عدد من الخبراء في مجال رفاهية الطفولة، بمن فيهم ستيفان جيرمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة فونديشن بوتنار - أحد ممولي اللجنة - ملكية بيانات المرضى كمجال رئيس يجب معالجته، "قبل أن يتم تأمين إدارة الصحة العالمية والإنصاف فيها".

في حين كانت هناك أسباب كثيرة للتفاؤل بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يثبت أنه تحويلي في الرعاية الصحية، بما في ذلك في ظروف ضعف الموارد، تساءل جيرمان إلى جانب عضو مجلس الإدارة في المؤسسة فلافيا بوستريو وسيدهارثا جها مدير برنامج الذكاء الاصطناعي "مدى استفادة الجميع لم تتضح بعد".

الإمكانات هائلة وغير مسبوقة. من خلال انتشار الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم النامي، توجد فرصة لجمع بيانات المرضى على نطاق واسع، في المناطق التي كان فيها سابقا فهم محدود لأنماط مختلفة من الاحتياج والطلب، لأول مرة. بيد أنه كما أقر الكتّاب في مجلة بي إم جيه BMJ، هذا الهدف قد يتعارض مع عزم شركات التكنولوجيا الكبرى على إبقاء البيانات، خاصة لزيادة العائدات التجارية إلى أقصى حد.

إذا اللغز الرئيس لهذه اللجنة هو كيفية التأكد من أن القيمة الناتجة مع البيانات الصحية تعود إلى المجتمع، لتقوية النظام الصحي للجميع. يمكن أن تظهر البيانات للناس العلاقة بين سلوكهم والتكاليف على النظام ككل.

من خلال إظهار أنماط الحاجة والطلب، يمكن أن تساعد أيضا في استهداف الموارد التي تشتد الحاجة إليها، لكن بطريقة تحظى بالدعم العام.

لا شك أن الاعتماد على المعلومات التي يولدها المرضى يثير مخاوف بشأن الخصوصية وملكية البيانات. قد يثير أيضا أسئلة حول ما إذا كانت المخاوف المتعلقة بالخصوصية، التي تلوح في الأفق بشكل كبير مثل إذا كانت النتيجة الطبيعية هي تحسين الرعاية الصحية إلى حد كبير أو تقديم الرعاية الصحية حيث لا تتوافر مسبقا.

بعبارة أخرى، في حين أنه من السهل افتراض أن الرغبة في حماية البيانات، بل حتى الاستفادة منها شائعة في المجتمعات جميعا، فإن هذا الافتراض، على الرغم من أنه مقبول في النصف الغربي من الكرة الأرضية، إلا أنه لم يتم اختباره بالكامل في العالم النامي.

السؤالان الرئيسان الآخران هما، من يحمي البيانات وينظمها لمصلحة الجميع؟ وما إذا كانت شركات التكنولوجيا الكبرى شريكة في تلك العملية أم تهديدا لها؟

كيفية جمع البيانات الصحيحة لاتخاذ القرارات بشكل فعال - سواء فيما يتعلق بمعالجة الفرد ولفهم عبء المرض على مستوى السكان - وقدرة الأشخاص على إدخال البيانات وإرسالها بشكل صحيح، هي أيضا تحديات يجب مناقشتها وحلها.

لا تفكر اللجنة وحدها في أفضل السبل لتحقيق إمكانات التقدم التكنولوجي.

منظمة الصحة العالمية عقدت الأسبوع الماضي أول اجتماع لمجموعة من الخبراء العالميين لوضع "خريطة طريق" للنهوض بالصحة الرقمية.

قال تيدروس أدهانوم جبريسيس، المدير العام للمنظمة، إن الخطة "تركز جهودنا على مساعدة العالم في الاستفادة من التقنيات والحلول الصحية الرقمية، مع الحماية من إساءة استخدام بيانات الأشخاص وحماية صحتهم".

الحصول على أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي يستدعي مهارات جديدة، ولا سيما في مجال المشتريات. الحكومات في العالم النامي اعتادت على عقد صفقات صعبة للحصول على قروض، أو غيرها من الأشياء أو السلع الثابتة، لكن الحصول على حلول تكنولوجية تتطور باستمرار، قد يتطلب اتباع نهج مختلف تماما إذا كان ينبغي الحصول على أفضل قيمة.

عملية الدفع مقابل الرعاية يمكن أيضا أن تتحول من خلال الدفع الرقمي غير النقدي وغير الورقي، ما قد يجعل مسألة ما إذا كانت الرعاية مقدمة من قبل المؤسسات العامة أو الخاصة أقل أهمية بكثير.

هذا يمكن أن يزيد القدرة بشكل كبير مع إزالة النفقات الرأسمالية من الميزانية العمومية لنظم الصحة العامة.

بينما تبدأ اللجنة في عملها، فرص استغلال الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل في العالم النامي، لم تكن أبدا أعظم مما هي عليه الآن - لكن الحلول التي ستدرسها لم تكن الحاجة إليها أكثر إلحاحا مما هي عليه الآن.



إمكانات ومخاطر الصحة الرقمية

كيف تساعد الصحة الرقمية في معالجة الأمراض؟ هل التحيزات الخفية في الذكاء الاصطناعي تميز؟

هل النطاق الترددي المحدود سيترك الفقراء في الخلف؟ تستكشف "فاينانشيال تايمز" كيف يمكن للتكنولوجيات والمنتجات والتطبيقات أن تحسن صحة الشباب والأطفال الفقراء، الذين يصعب الوصول إليهم في العالم.

نحن نبحث عن أمثلة من شأنها بالفعل أو لديها القدرة على تحسين النتائج في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

نريد أيضا سماع حالات ومخاوف أوسع حول التكنولوجيا؛ ومقترحات للحوكمة والتنظيم والتسعير للحد من المخاطر، ولعل ذلك سيسهم في إفادة تقريرنا في الأشهر المقبلة.