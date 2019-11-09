حافظة نقود ربع الألمان تفرغ بانتهاء الشهر

قال استطلاع رأي، إن حافظة نقود نحو ربع الألمان تصبح خاوية تقريبا بحلول نهاية كل شهر.

وأظهر الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس، أنه عقب احتساب تكاليف المعيشة، يتبقى لـ28 في المائة من الألمان 50 يورو كحد أقصى نهاية الشهر، بحسب "الألمانية".

وأشار الاستطلاع إلى انتشار الخوف من الفقر في الشيخوخة بين الألمان، حيث ذكر 36 في المائة منهم، أنهم تساورهم مخاوف من عدم امتلاكهم الموارد المالية اللازمة، التي توفر لهم حياة كريمة في الكبر.

وبحسب الاستطلاع، يأتي الإسكان في المرتبة الأولى في قائمة أوجه إنفاق الألمان، حيث ينفق نحو ثلث المواطنين أكثر من 30 في المائة من دخلهم على إيجار المنزل وتكاليف إضافية.

ويأتي في المرتبة الثانية، الإنفاق على المواد الغذائية بنسبة 19 في المائة من الدخل، وفي المرتبة الثالثة السيارة والمواصلات العامة بنحو 9 في المائة من الدخل.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى فجوة كبيرة في الدخل بين الألمان، حيث ذكر ربع آخر من الذين شملهم الاستطلاع أنه يتبقى معهم بنهاية كل شهر أكثر من 400 يورو.

وأجرى الاستطلاع معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة "سويس لايف" للتأمين.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 14 حتى 24 حزيران (يونيو) الماضي 2027 ألمانيا.