"ناسا" تكشف عن أول طائرة كهربائية .. الرحلة الأولى بعد عام

كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، عن إنجاز ثوري في عالم الطيران، يتمثل في أول طائرة تعمل بالكامل بالكهرباء، بحسب "رويترز".

وعرضت "ناسا" في مختبرها الشهير في صحراء كاليفورنيا، طائرتها التجريبية من طراز "إكس 57 ماكسويل"، التي لا تزال قيد التطوير منذ عام 2015، ويتوقع القيام برحلتها التجريبية الأولى بعد عام من الآن.

وبعد ربط أكبر محركين من بين 14 محركا كهربائيا ستمد الطائرة في حركتها، تعد "ناسا" أن "إكس 57 ماكسويل" ستكون جاهزة لأول معاينة عامة لها.

وطورت الإدارة جهاز محاكاة تم إنشاؤه حديثا، ليسمح للمهندسين والطيارين بالتعرف على كيفية قيادة الطائرة، حتى مع بقائها قيد التطوير.

وتعد "إكس 57 ماكسويل" الأحدث في سلسلة فخمة من الطائرات التجريبية التي طورتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية على مدار عقود لأغراض عديدة، بما في ذلك "بيل إكس 1"، التي تتخذ شكل الرصاصة وتكسر حاجز الصوت لأول مرة، وطائرة الصاروخ "إكس 15 نيل أرمسترونج".

وستكون "إكس 57 ماكسويل" أول طائرة طيار تابعة لـ"ناسا" يتم تطويرها خلال عقدين.

وحسب برنت كوبلي، مدير مشروع مركز أرمسترونج لأبحاث الطيران التابع لـ"ناسا"، فإن الطائرة ستمتلك أجنحة أصغر وأخف وزنا، وهي مزودة بـ14 محركا كهربائيا وعشر دعائم رفع.

وأوضح كوبلي أنه "نظرا لأن أنظمة المحركات الكهربائية أصغر حجما، مع وجود أجزاء متحركة أقل، فإن الطائرة تتمتع بوزن أقل وصيانة أبسط، مما يتطلب طاقة أقل للطيران. وهي أيضا أكثر هدوءا من طائرات المحركات التقليدية".

ويتمثل أحد التحديات الذي يواجه تطوير الطائرة، في تحسين تقنية البطارية لتخزين مزيد من الطاقة لتحلق لمسافات أطول، مع إعادة شحن أسرع.

ونظرا إلى القيود الحالية للبطارية، تم تصميم "إكس 57 ماكسويل" لاستخدامها في الرحلات الجوية قصيرة المدى، كطائرة أجرة أو طائرة لعدد صغير من الركاب.