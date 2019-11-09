رسائل غامضة تثير خوف الأمريكيين .. وشركات المحمول صامتة

أدى خلل تقني غامض في شبكات الاتصالات في الولايات المتحدة، إلى وصول رسائل نصية غير مفهومة لعدد من مستخدمي الهواتف المحمولة، أتت من أصدقائهم أو أفراد عائلاتهم، في ظل صمت مطبق من الشركات المشغلة.

ولا يزال السبب الدقيق وراء وصول هذه الرسائل إلى الهواتف، الخميس الماضي، غير معروف، لكن يعتقد أن تحديثا له علاقة بصيانة الشبكات أدى إلى ذلك.

ورغم أن الرسائل كانت فرصة لمد جسور التواصل بين من بقوا منقطعين لفترات طويلة، فإن غموضها كان سببا لشعور عدد كبير من المتلقين بالقلق، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

وتقول امرأة من ولاية أوريجون إنها استيقظت في الخامسة صباحا على رسالة نصية من شقيقتها تحمل كلمة واحدة "أوقية"، ما أثار شكوك لديها بشأن مكروه ما يمكن أن يكون قد حدث لابن شقيقها المحجوز في مستشفى.

ورغم أن الواقعة باتت مضحكة لاحقا، فإن الرسالة الغريبة أثارت قلقا شديدا لدى ستيفاني بوف، التي أيقظت والدتها وهي مذعورة، فيما استغرق الأمر نحو ثلاث ساعات لتدرك أن كل شيء على ما يرام، وأن الرسالة وصلتها عن طريق الخطأ.

وفي كاليفورنيا، لم يقل الأمر سوءا بالنسبة إلى ماريسا فيجورا التي تلقت رسالة من صديق عمل سابق، بعد أن قررا قطع علاقتهما، كما أنه استقبل هو الآخر رسالة من هاتفها.

في البداية، اعتقدت أنه كان يحاول تلطيف الأجواء بينهما، لكنها سرعان ما سمعت عن حدوث الأمر ذاته للآخرين.

ويبدو أن المشكلة كانت واسعة الانتشار، حيث تبادل عدد لا يحصى من الأمريكيين تجاربهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأبدوا انزعاجهم أو قلقهم أو حتى مخاوفهم من فحوى الرسائل التي تلقوها أو أرسلوها، دون أن يعرفوا.