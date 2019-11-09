"إنستجرام" يبدأ حجب الإعجابات في الولايات المتحدة

أعلن آدم موسيري، رئيس "إنستجرام"، بدء اختبار إخفاء الإعجابات في "إنستجرام" في الولايات المتحدة.

ويدفع هذا الإجراء الناس إلى التركيز ببساطة على المحتوى الموجود في المنشورات، وليس على عدد "الإعجابات" التي حصدها منشور ما، وهو أمر أساسي بالنسبة إلى المستخدمين، بحسب "سكاي نيوز".

وبدأت خدمة "إنستجرام" التابعة لـ"فيسبوك" هذا الإجراء في أيار(مايو) في كندا ثم في تموز(يوليو) في أستراليا وإيطاليا وإيرلندا واليابان والبرازيل ونيوزيلندا، بهدف خفض شعور الضغط لدى المستخدمين بعد توجيه انتقادات إلى هذا التطبيق، لتأثيره سلبا على الصحة العقلية.

واختبرت خدمة "تويتر" أيضا إخفاء عدد المرات التي أعيد فيها نشر التغريدات، وفقا لكيفون بيكبور المسؤول عن تطوير المنتج.

وأظهرت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث في الولايات المتحدة عام 2018 أن 72 في المائة من المراهقين في البلاد يستخدمون "إنستجرام"، وأن نحو 40 في المائة منهم شعروا بأنهم مضطرون إلى مشاركة المحتويات التي جمعت كثيرا من "الإعجابات" أو التعليقات فقط.