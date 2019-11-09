بنك "يونيكريديت": خطتنا لإقامة شركة قابضة لا تشير إلى اندماج دولي

ذكر جون بيير موستييه، الرئيس التنفيذي لـ"بنك يونيكريديت إس بي إيه" الإيطالي في مقابلة مع صحيفة "كوريير ديلا سيرا" إن خطة البنك لتأسيس شركة قابضة للسيطرة على أنشطته الدولية لا تشير بالضرورة إلى عملية اندماج دولية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء بحسب "الألمانية" اليوم السبت عن الرئيس التنفيذي قوله "اليوم، لا أعتقد أنه من المنطقي الحديث عن عمليات دمج مصرفية" مستشهدا بمستويات رأس المال والقروض المتعثرة، التي ستجعل إبرام اتفاق أمرا صعبا.

وكان الرئيس التنفيذي للبنك قد قال الأسبوع الماضي إن الشركة القابضة الجديدة ستكون مقرها في ميلانو بإيطاليا ولن يتم ادراجها في سوق الأوراق المالية ( البورصة)، في أعقاب النتائج الربع سنوية للشركة. وتابع أن بنك "يونيكريديت" الذي يعمل في 14 دولة أوروبية سيبقى مدرجا في سوق الاوراق المالية وسوف يظل مقره الرئيسي في ميلانو.