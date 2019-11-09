توقعات بإلغاء المزيد من الرحلات الجوية مع انتهاء إضراب لأطقم الضيافة في لوفتهانزا

حذرت شركة "لوفتهانزا" الألمانية العملاقة للطيران ركابها اليوم السبت من حدوث تأخيرات وإلغاءات إضافية في الرحلات، وذلك خلال استئناف الشركة خدمتها المنتظمة عقب إضراب لأطقم الضيافة استمر يومين.

وقال متحدث باسم الشركة إنه نظرا لأن بعض الطائرات لم تكن في موقعها الطبيعي قبل استئناف الخدمة يوم السبت، فعلى الركاب توقع تأخيرات وإلغاءات.

وقال متحدث باسم شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت إن المطار يتوقع نشاطا فوق المعتاد اليوم، حيث سيقوم المسافرون بإعادة بحجز الرحلات الجوية الملغاة يومي الخميس والجمعة.

وأكدت متحدثة باسم لوفتهانزا في وقت سابق اليوم انتهاء إضراب أطقم الضيافة بالشركة الذي استمر يومين في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأجبر الإضراب شركة الطيران على إلغاء 1500 رحلة، مما أثر على ما مجموعه 200 ألف شخص.

ومن المقرر أن تجري نقابة "أوفو"، التي دعت إلى الإضراب من أجل تسوية نزاع أطقم الضيافة الجوية بشأن الأجور وظروف العمل، محادثات مع لوفتهانزا مطلع الأسبوع الجاري حيث تقدم شركة الطيران عروضا لمنع المزيد من الإضرابات.