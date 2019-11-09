لا تأكل لحم أخيك

هذا التعبير مجازي؛ لأنه لا يراد به حقيقة معناه، بل هو كناية عن الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يَكْرَه، فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإنْ لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَتـَّه. وهو مستفاد من قوله تعالى: "أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ.. الآية" سورة الحجرات، من الآية(12).

فالله قد حَرَّم على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء كما حَرَّمَ أكل الميتة، فهناك علاقة تحريم بين غِيبة الإنسان لأخيه وأكل لحمه ميْتَا فكلاهما مكروه وحرام.

فقولنا: لا تأكل لحم أخيك – تعبير اصطلاحي، جرى مجرى المثل وشاع استعماله بمعنى الغِيبة، وذلك مستفاد من القرآن الكريم.